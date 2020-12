“La sorellina si chiama…”. Leone dice il nome, Chiara Ferragni e Fedez increduli. Finisce tra le risate (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chiara Ferragni aspetta una bambina. Dopo Leone, che è nato a Los Angeles nel 2018, l’influencer italiana più famosa nel mondo è di nuovo in dolce attesa. E questa volta verrà appeso un fiocco rosa sulla porta di casa Ferragnez. Inutile dire che lei e il marito Fedez sono pazzi di gioia per questo nuovo arrivo in famiglia. E anche il piccolo Leo sembra essere molto felice di diventare presto un fratello maggiore. Ovviamente tanto l’annuncio della seconda gravidanza quanto quello del sesso sono arrivati a mezzo social. Le voci in realtà circolavano da settimane, suffragate da più e più indizi come le tante assenze agli eventi pubblici della bella Chiara. Poi finalmente ha rotto il silenzio ed è stato proprio Leone a mostrare a tutti l’ecografia. (Continua dopo la foto) Poi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)aspetta una bambina. Dopo, che è nato a Los Angeles nel 2018, l’influencer italiana più famosa nel mondo è di nuovo in dolce attesa. E questa volta verrà appeso un fiocco rosa sulla porta di casa Ferragnez. Inutile dire che lei e il maritosono pazzi di gioia per questo nuovo arrivo in famiglia. E anche il piccolo Leo sembra essere molto felice di diventare presto un fratello maggiore. Ovviamente tanto l’annuncio della seconda gravidanza quanto quello del sesso sono arrivati a mezzo social. Le voci in realtà circolavano da settimane, suffragate da più e più indizi come le tante assenze agli eventi pubblici della bella. Poi finalmente ha rotto il silenzio ed è stato proprioa mostrare a tutti l’ecografia. (Continua dopo la foto) Poi, ...

