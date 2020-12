La Serie B Decò si appresta a disputare la 6^ di campionato il 19 e 20 dicembre pv

Leggi su tvio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 19alle ore 16:30 l’Avola affronterà una delle première classific del, il Girgenti che potrete seguire in diretta streaming sulla pagina facebook della Figh siciliana e in tv su Teletris canale 172 DDT; nella stessa data ma alle ore 16:00 il Giovinetto scenderà in campo contro l’Aretusa mentre lo Scicli contro l’Aetna Mascalucia alle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.