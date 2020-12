La Sampdoria vince in concretezza | tre tiri e due gol per battere il Verona

Leggi su calcionews24

L'importante era la vittoria ed è arrivata.più concreta: trein porta e due gol bastano per superare ilLa vittoria contro ilfa bene alla classifica e al morale della. Non risolve alcuni problemi ancora ben chiari guardando le partite dei blucerchiati, ma per la salvezza è una cioccolata calda in una rigida serata invernale. La squadra di Claudio Ranieri è diventata la rappresentazione della: trein porta, due gol. LEGGI I NUMERI DEI BLUCERCHIATI SU SAMP NEWS 24 Nell'arco dei novanta minuti sono stati nove iin porta. Gli altri sei, tentati, dell'Hellasche, a parte il rigore, non ha concretizzato nessuna occasione.