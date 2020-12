La Roma aggancia il terzo posto | 3-1 al Torino

Leggi su agi

La Roma non sbaglia nel posticipo della 12 giornata di Serie A e batte il Torino 3-1. Decidono i gol di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini, che rendono vana la fiammata di Belotti. La squadra di Fonseca raggiunge la Juve ala quota 24 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla vetta del Milan. Resta ultima con il Crotone invece la squadra di Giampaolo, che non sembra riuscire ad uscire dall'incubo. I granata iniziano senza timore provando subito a spaventare i padroni di casa con qualche iniziativa interessante, ma a ridosso del quarto d'ora la loro gara si mette in salita per l'espulsione di Singo, ammonito due volte in pochi minuti. I giallorossi iniziano così ad assediare l'area granata, trovando il vantaggio al 27' con il solito Mkhitaryan che risolve un batti e ribatti in area con un destro ...