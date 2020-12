La richiesta del Papa ai governi del mondo, mettete a disposizione il vaccino per tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Città del Vaticano - Ai governi del mondo Papa Francesco rivolge una richiesta pressante, di mettere a disposizione il vaccino contro il Covid a tutti. L'appello è contenuto nell'annuale messaggio per ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Città del Vaticano - AidelFrancesco rivolge unapressante, di mettere ailcontro il Covid a. L'appello è contenuto nell'annuale messaggio per ...

Ultime Notizie dalla rete : richiesta del La richiesta del Papa ai governi del mondo, mettete a disposizione il vaccino per tutti Il Mattino Covid e Natale: spedizione in ritardo, pacchi fermi in magazzino

Spedizioni in tilt per Natale, colpa del Covid e dell'esorbitante volume di richieste. I pacchi sono fermi, i magazzini ricolmi di merce in attesa.

Inps: a ottobre 249.630 richieste disoccupazione, -18,5%

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – L’Inps ha ricevuto a ottobre 249.630 richieste di disoccupazione con un calo del 18,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi 10 mesi dell’anno l’Istituto ha ricevuto 1.

