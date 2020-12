La rete diplomatica da Parigi a Il Cairo dietro la liberazione dei pescatori di Mazara (Di giovedì 17 dicembre 2020) dietro la liberazione dei pescatori mazaresi prigionieri per più di 100 giorni in Libia ci sono una serie di movimenti tra Parigi, Il Cairo, Roma e Tripoli. Giuseppe Buccino, ambasciatore italiano in ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020)ladeimazaresi prigionieri per più di 100 giorni in Libia ci sono una serie di movimenti tra, Il, Roma e Tripoli. Giuseppe Buccino, ambasciatore italiano in ...

F_DUva : Grande soddisfazione per la liberazione dei #pescatori di #Mazara. Risultato frutto di impegno #Farnesina con… - divorex82 : RT @F_DUva: Grande soddisfazione per la liberazione dei #pescatori di #Mazara. Risultato frutto di impegno #Farnesina con @luigidimaio e re… - Giancar70336148 : RT @ManlioDS: La #liberazione dei #pescatori a #Bengasi è il risultato di mesi di lavoro silenzioso del Presidente @GiuseppeConteIT e del M… - Giancar70336148 : RT @F_DUva: Grande soddisfazione per la liberazione dei #pescatori di #Mazara. Risultato frutto di impegno #Farnesina con @luigidimaio e re… - Amedeo111960 : RT @ManlioDS: La #liberazione dei #pescatori a #Bengasi è il risultato di mesi di lavoro silenzioso del Presidente @GiuseppeConteIT e del M… -

Ultime Notizie dalla rete : rete diplomatica La rete diplomatica da Parigi a Il Cairo dietro la liberazione dei pescatori di Mazara Globalist.it La rete diplomatica da Parigi a Il Cairo dietro la liberazione dei pescatori di Mazara

Dietro la liberazione dei pescatori mazaresi prigionieri per più di 100 giorni in Libia ci sono una serie di movimenti tra Parigi, Il Cairo, Roma e Tripoli. Giuseppe Buccino, ambasciatore italiano in ...

Liberati i pescatori detenuti in Libia, Conte e Di Maio volano a Bengasi

Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Intanto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono diretti a Bengas ...

Dietro la liberazione dei pescatori mazaresi prigionieri per più di 100 giorni in Libia ci sono una serie di movimenti tra Parigi, Il Cairo, Roma e Tripoli. Giuseppe Buccino, ambasciatore italiano in ...Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Intanto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono diretti a Bengas ...