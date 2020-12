“La regina degli scacchi” è la nuova frontiera del marketing comunicativo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Avranno pesato i demoni più. Avrà pesato l’impercettibile, impeccabile scatto del labbro mentre osserva i pezzi schierati. Avrà pesato la caparbietà nel vincere e, insieme, la stessa caparbietà nel sabotare sé stessa. Insomma, avrà funzionato il mix di narrazione, ambientazione, interpretazione, inclusi quei conflitti interiori che hanno reso universale la storia: avrà funzionato tutto. Anzi, ha funzionato tutto, perché la “” ha battuto ogni record: è al primo posto come spettatori in 63 paesi; ha riunito 64 milioni di famiglie intorno alla sua storia in soli 28 giorni. Non basta, perché ci sono anche gli: chess.com ha avuto 2,5 milioni di iscritti in più; un ritmo di + 400% al giorno e ha persino lanciato il robot Bet Harmon, con cui chiunque ...