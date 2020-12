La proposta del microbiologo Crisanti prevede un periodo natalizio senza cene e spostamenti tra regioni, con l'apertura degli esercizi commerciali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un Natale senza cenoni e spostamenti tra regioni ma con i negozi aperti: il parere di Crisanti sulle misure per le festività Crisanti: “No cenoni, ma a Natale negozi aperti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un Natalecenoni etrama con i negozi aperti: il parere disulle misure per le festività: “No cenoni, ma a Natale negozi aperti” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : proposta del “Italia zona rossa fino al 6 gennaio”: la proposta del Governatore Zaia (Veneto). Il Governo ci pensa Orizzonte Scuola Spezia-Bologna 2-2: nella prima al Picco Nzola illude i liguri, Barrow fallisce al 97' il gol del sorpasso

I padroni di casa volano sul 2-0 grazie a una doppietta del francese (arrivato a quota sei), poi si sveglia la squadra di Mihajlovic: Dominguez accorcia, il ...

Come effettuare la manutenzione della caldaia: assistenza, controllo e revisione

Per garantire un corretto funzionamento della caldaia è necessario eseguire periodici interventi di manutenzione. Si tratta di un’operazione essenziale sia per continuare a poter contare su di una cal ...

