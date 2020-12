La Primavera araba | 10 anni dopo Una stagione di crolli | senza rinascite

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal gesto disperato di Mohamed Bouazizi, il giovane ambulante tunisino che si diede fuoco in segno di protesta contro le angherie subite dalla polizia, sono passati dieciesatti. La sua auto-immolazione diventò la scintilla che in poche settimane portò al crollo del regime ventennale di Ben Ali. Era l’inizio dell’Arab Awakening, lache nei mesi successivi sarebbe divampata in altri Paesi del Medio Oriente, dall’Egitto alla Libia, dalla Siria allo Yemen passando per il Bahrain. I dittatori crollarono o vacillarono, ma i sogni di quelle ragazze e quei ragazzi – scesi in strada soprattutto per chiedere condizioni socioeconomiche migliori e la fine di sistemi corrotti – si trasformarono quasi ovunque in altri incubi. Restaurazioni, guerre civili, nel più positivo dei casi, la Tunisia, una povertà ancora più nera. A ...