La prima ecografia 3D della figlia di Fedez su Instagram | i fan notano la somiglianza con Leone

Nelle stories e nella bacheca Instagram è spuntata la prima ecografia 3D della figlia di Fedez. Il rapper e imprenditore milanese è sempre impegnato a coinvolgere i suoi follower nella sua vita privata, e quando non gioca con il figlio Leone e non scherza con la moglie Chiara Ferragni apre una finestrella sui suoi eredi. La notizia della nuova gravidanza di Chiara Ferragni era stata lanciata dalla coppia il 1° ottobre, con una foto di Leone che mostrava la prima ecografia ai follower. La novità aveva messo pace tra i rumors che si rincorrevano dal mese di maggio. Nelle ultime ore è arrivata la prima ecografia 3D della figlia di

Possiamo affermare senza alcun dubbio che la sua è la gravidanza più seguita del web. Chiara Ferragni è in attesa del suo secondo figlio... una femminuccia. La regina delle influencer sta documentando ...

L'influencer e il marito, che nella prima metà di dicembre hanno annunciato l'ingresso ... racchiusa all’interno di un’ecografia in 3D. La piccola, il cui visino è stato mostrato più volte, nel corso ...

L'influencer e il marito, che nella prima metà di dicembre hanno annunciato l'ingresso ... racchiusa all'interno di un'ecografia in 3D. La piccola, il cui visino è stato mostrato più volte, nel corso ...