La patrimoniale Ue bocciata da tutto il Parlamento | tranne che da sinistra e 5 stelle

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Su 695 presenti, solo in 69 l'hanno votata. Ma tanto è bastato per scatenare l'ennesimo botta e risposta polemico tra le forze politiche italiane. Oggetto del contendere un emendamento alla ...

La Lega e Fratelli d'Italia attaccano i pentastellati per aver votato a favore della richiesta, promossa dal gruppo Gue, di tassare i patrimoni per aiutare cittadini e imprese in difficoltà per la cri ...Se il pericolo patrimoniale sembrava scongiurato dopo il ritiro dell'emendamento a firma Fratoianni e Orfini, una notizia inquietante arriva dal ...