La nuova ecografia social di Fedez e Chiara Ferragni

(Di giovedì 17 dicembre 2020) «Ciao baby». Poi, «Ciao amore». Chiara Ferragni e Fedez hanno usato parole pressoché identiche per accompagnare, online, l’immagine della propria bambina, racchiusa all’interno di un’ecografia in 3D. La piccola, il cui visino è stato mostrato più volte, nel corso dei monitoraggi della gravidanza, nell’immagine ha la bocca chiusa, più sottile di quella che sembrava poter essere vista nelle ecografie del fratello Leone. La faccetta pare meno tonda, il naso identico a quello del primogenito che, su Instagram, ha riconosciuto la bimba che verrà.

BotCugina : RT @ichanoeyscopano: mia cugina che dopo aver fatto l’ecografia manda l’emoji di un cazzo sul gruppo con tutta la famiglia per dire che è u… - ichanoeyscopano : mia cugina che dopo aver fatto l’ecografia manda l’emoji di un cazzo sul gruppo con tutta la famiglia per dire che… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova ecografia

Ultime Notizie Flash

Altra giornata importante per Chiara Ferragni mamma con una nuova ecografia per vedere sua figlia e assicurarsi che la gravidanza proceda bene. Le foto del prima e dopo la visita medica sono arrivate ...Nuovi guai per PornHub: 40 donne fanno causa al sito e lo accusano di aver pubblicato le violenze da Business Insider Italia ...