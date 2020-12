La nuova battuta a sfondo sessuale di Filippo Nardi non passa inosservata. Dayane: “Spari solo ca**ate” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi ce la mette tutta per rischiare l’eliminazione (o, nella migliore delle ipotesi, un richiamo durante una delle prossime dirette). Dopo la battutaccia sulla pratica del teabag che aveva fatto indignare il web (schieratosi contro Filippo Nardi attraverso l’hasthtag #fuoriNardi) il protagonista del Grande Fratello 2 – che terminò quell’esperienza dopo appena 13 giorni dopo una sfuriata epica per l’assenza di sigarette – si è reso protagonista di un altro dialogo a suo modo goliardico, a sfondo sessuale. LEGGI ANCHE => Filippo Nardi e la battuta volgare sulla tea bag: Twitter lo vuole fuori Sia pur con fare scherzoso, Nardi ha parlato di un ipotetico ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020)ce la mette tutta per rischiare l’eliminazione (o, nella migliore delle ipotesi, un richiamo durante una delle prossime dirette). Dopo laccia sulla pratica del teabag che aveva fatto indignare il web (schieratosi controattraverso l’hasthtag #fuori) il protagonista del Grande Fratello 2 – che terminò quell’esperienza dopo appena 13 giorni dopo una sfuriata epica per l’assenza di sigarette – si è reso protagonista di un altro dialogo a suo modo goliardico, a. LEGGI ANCHE =>e lavolgare sulla tea bag: Twitter lo vuole fuori Sia pur con fare scherzoso,ha parlato di un ipotetico ...

