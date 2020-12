La moviola del CorSport: Massa da 5,5, grazia Skriniar che meritava il doppio giallo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un arbitraggio non senza ombre quello di Massa, ieri, in Inter-Napoli. La moviola del Corriere dello Sport, a cura di Edmondo Pinna, gli dà 5,5 in pagella. Il direttore di gara ha al suo attivo un rosso, otto gialli e 26 falli fischiati. “C’è qualche ombra, più d’una, nella partita di Massa, spesso impreciso dal punto di vista tecnico (non visto – o mal valutato – il mani di Insigne su incursione di Lukaku) e anche sotto il profilo disciplinare“. Pinna si riferisce ad una valutazione errata dei due falli commessi da Skriniar. Massa lo ha graziato, scrive. “Massa grazia Skriniar, spieghiamo perché: il primo giallo arriva per un fallo brutto ai danni di Lozano, vero che voleva prendere il pallone, ma con forza (e dunque ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un arbitraggio non senza ombre quello di, ieri, in Inter-Napoli. Ladel Corriere dello Sport, a cura di Edmondo Pinna, gli dà 5,5 in pagella. Il direttore di gara ha al suo attivo un rosso, otto gialli e 26 falli fischiati. “C’è qualche ombra, più d’una, nella partita di, spesso impreciso dal punto di vista tecnico (non visto – o mal valutato – il mani di Insigne su incursione di Lukaku) e anche sotto il profilo disciplinare“. Pinna si riferisce ad una valutazione errata dei due falli commessi dalo hato, scrive. “, spieghiamo perché: il primoarriva per un fallo brutto ai danni di Lozano, vero che voleva prendere il pallone, ma con forza (e dunque ...

