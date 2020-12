La morte di Donato Bilancia il killer che ha terrorizzato Liguria e Piemonte

karda70 : La #morte di #DonatoBilancia il #seriakiller che ha #terrorizzato #Liguria e #Piemonte #MostrodiGenova… - nostrobardo : La morte che diede inizio alla primavera araba - Politicks13 : Quegli 'esperti' retribuiti che hanno frequentato tutte le emittenti a tutte le ore per uno,due,tre mesi ed oltre c… - SethimusTwitius : Spirito l'Hoste da Reggio/Padre F. Mauro de' Servi/Bernardo Pisano/Tomaso Cimello/Stefano Rossetti/Baldassare Donat… - alessandro1846 : Nei tg la fanno lunga su l'anziana Denise che ha lasciato te il suo posto in terapia ad un giovane . Ma andate a qu… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Donato

Il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte nel giro di 6 mesi, è morto in carcere a Padova ...Il coronavirus uccide anche Donato Bilancia. Il serial killer è morto per Covid al carcere Due Palazzi di Padova. Bilancia, 69 anni, era stato condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 an ...