La mobilità sostenibile secondo Eni, un mix di efficienza e innovazione

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - innovazione e efficienza per la decarbonizzazione e neutralità rispetto alle tecnologie disponibili o in via di maturazione. E' l'approccio di Eni alla mobilità sostenibile, una visione che guarda a tutto il sistema dei trasporti con risposte mirate per ciascun settore che potranno contribuire al percorso green di riduzione delle emissioni. Una visione caratterizzata in particolare dalla "neutralità rispetto alle numerose tecnologie mature o in via di maturazione necessarie alla decarbonizzazione di un settore molto complesso, ancora alimentato prevalentemente da energia fossile e che richiama più del 25% delle emissioni globali", spiega all'Adnkronos Michele Viglianisi, Responsabile Economia Circolare e Bioraffinerie di Eni. "Neutralità tecnologica - chiarisce - significa considerare ogni ...

