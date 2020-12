La mitica stazione sciistica Saslong della Val Gardena quest' anno non aprirà

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Il suo nome è legato alla ‘' pista da discesa libera della Val Gardena, la Saslong. Ebbene, la società che gestisce l'impianto, Funivie Saslong Spa, ha deciso che nonla stagione2020/2021. Il primo impianto a prendere una decisione "controcorrente" Si tratta del primo impianto in Italia che ha preso una decisione ‘controcorrente' e non aspettare il 7 gennaio 2021, data ipotizzata per l'apertura degli impianti di risalita. In questi giorni la cabinovia è aperta ad uso esclusivo degli atleti, e relativi tecnici, che venerdì e sabato prenderparte alle classiche gare di Coppa del mondo. L'impianto Saslong è uno dei punti di partenza (o arrivo) del tradizionale carosello sciistico del Sellaronda. “Le Funivie Saslong spa di Selva di Val Gardena hdeciso, vista la ...