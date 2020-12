La ministra Bellanova: “Domani saremo in consiglio dei ministri e sosterremo i provvedimenti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia Viva: «Il Presidente Conte ha detto che il nostro documento è costruttivo, importante. Lo approfondisce e avremo ulteriori passaggi» Leggi su lastampa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia Viva: «Il Presidente Conte ha detto che il nostro documento è costruttivo, importante. Lo approfondisce e avremo ulteriori passaggi»

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bellanova La ministra Bellanova: “Domani saremo in consiglio dei ministri e sosterremo i provvedimenti” La Stampa Governo, verso vertice finale Conte con tutta la maggioranza

Governo, Conte riceve Italia Viva | Bellanova: "Rifletta e veda se ci sono le condizioni per proseguire"

Si è svolto l'incontro a Palazzo Chigi fra Conte e la delegazione di Italia Viva guidata da Renzi. "Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione ...

