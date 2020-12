La mamma di Tommaso Zorzi a Casa Chi parla della nomination a Stefania

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è sicuramente il grande protagonista, anche se lunedì sera è stato al centro di una polemica per aver nominatoOrlando, seguita da molte critiche per il 25enne milanese.Armanda, ladial GF Vip 5 sembra il vincitore annunciato, anche dopo il passo falsoalla Orlando, con cui ha chiarito ieri tra le lacrime e per la gioia dei fan. Ad assistere al chiarimento tranon poteva mancare Armanda Frassinetti, ladell’influencer che sui social si è mostrata in lacrime mentre guardava il videoriappacificazione tra il figlio e ...