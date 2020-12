La mamma di Tiziana Cantone non crede al suicidio: "Chiedo la riesumazione della salma" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non crede al suicidio della figlia Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre 2016 in una abitazione di Mugnano (Napoli) dopo la diffusione virale di alcuni sui video hot privati. E per questo chiede che la salma venga riesumata per un esame autoptico che non venne eseguito allora, dopo il ritrovamento del cadavere. Lo scrive oggi Il Mattino.“Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia Tiziana, - aggiunge stamane all’ANSA la donna - ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello di indagini, venga fatto adesso”.Da qualche tempo la Giglio spera concretamente che venga riscritta la storia della morte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nonalfiglia Teresa Giglio, madre di, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre 2016 in una abitazione di Mugnano (Napoli) dopo la diffusione virale di alcuni sui video hot privati. E per questo chiede che lavenga riesumata per un esame autoptico che non venne eseguito allora, dopo il ritrovamento del cadavere. Lo scrive oggi Il Mattino.“Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia, - aggiunge stamane all’ANSA la donna - ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello di indagini, venga fatto adesso”.Da qualche tempo la Giglio spera concretamente che venga riscritta la storiamorte ...

