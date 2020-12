La lettera di Renzi e il ritorno della politica L’analisi di Antonucci

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lache Matteoha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, divulgata al pubblico con la enews del 17 dicembre, ripropone ed amplia i contenuti espressi dal leader di Italia Viva nel corso del discorso di replica alle comunicazioni del presidente del Consiglio del 9 dicembre scorso. Rispetto ai toni piuttosto secchi e forieri di crisi del discorsoano in Senato, lamanifesta un respiro più ampio e progressivo, intendendo proporre una serie di punti ritenuti rilevanti per l’agenda futura del sistema Paese: dopo aver liberato il campo dalle accuse di ricerca di poltrone e aver richiesto al governo un’operazione sincerità sull’andamentocrisi pandemica ed economica e sociale,presenta un vero e proprio rilancio del programma di governo. G20 ...

Intanto, la ministra renziana per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, invita su Facebook a leggere la lettera che Matteo Renzi ha inviato questa mattina al presidente del Consiglio, Giuseppe ...Ma almeno si capisce che parliamo di cose serie, non di rimpasti". Esordisce così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un lungo post su Facebook dove pubblica la lettera inviata al premier.