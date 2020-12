La lettera di Renzi a Conte: ecco di cosa discuteranno oggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caro Presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che “quelli di Italia Viva” vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia. Noi Ti abbiamo detto in Parlamento che quando un Paese può spendere 209 miliardi di euro non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento. Perché questi duecento miliardi di euro sono l’ultima chance che abbiamo. Come nota acutamente Mario Draghi: “Il problema è peggiore di quello che appare e le autorità devono agire urgentemente”. La situazione è seria, Presidente. Abbiamo il più alto numero di morti da Covid in Europa. È inutile continuare con la retorica del “va tutto bene”. Nonostante la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caro Presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che “quelli di Italia Viva” vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia. Noi Ti abbiamo detto in Parlamento che quando un Paese può spendere 209 miliardi di euro non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento. Perché questi duecento miliardi di euro sono l’ultima chance che abbiamo. Come nota acutamente Mario Draghi: “Il problema è peggiore di quello che appare e le autorità devono agire urgentemente”. La situazione è seria, Presidente. Abbiamo il più alto numero di morti da Covid in Europa. È inutile continuare con la retorica del “va tutto bene”. Nonostante la ...

Open_gol : Prima del vertice previsto oggi tra Italia viva e Conte, Matteo Renzi ha inviato una lunga lettera al premier con l… - HuffPostItalia : La lettera di Renzi a Conte: 'Non ci basta uno strapuntino' - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA La lettera di Renzi a Conte: 'No alla task force, sì al Mes' - FQLive : #ULTIMORA La lettera di Renzi a Conte: 'No alla task force, sì al Mes' - christianrocca : La lettera di @matteorenzi a Conte: ecco di cosa discuteranno oggi -