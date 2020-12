La grande e rara congiunzione di Giove e Saturno

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Con il Natale che si avvicina si diventa tutti più sognatori. Volgere il naso all’insù e chissà, esprimere pure un desiderio non passa mai di moda nemmeno tra gli adulti. Con questo anno che sta per terminare ci sarà unae emozionante novità per gli eterni sognatori. Il 21 dicembreappariranno

Il 21 dicembre potremo assistere a un raro evento nel cielo notturno. Ci sarà una congiunzione tra Giove e Saturno visibile ad occhio nudo ...E' in arrivo una congiunzione attesissima, come non se ne vedevano da 400 anni. Vedrà come protagonisti Giove e Saturno ...