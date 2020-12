La Fondazione Banco di Napoli accende Forcella: oggi via alle luminarie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Saranno accese oggi pomeriggio alle 17.30 le luminarie nel quartiere Forcella. L’iniziativa è della Fondazione Banco di Napoli. Le luci illumineranno fino al 6 gennaio l’intera via Tribunali dall’angolo di via Duomo fino all’ingresso della Fondazione a pochi metri da Castel Capuano, via Concezio Muzy fino a piazza Enrico De Nicola e proseguirà lungo via Pietro Colletta. “Le luci natalizie servono ad illuminare i cuori delle persone prima ancora dei luoghi, in una fase così difficile come quella che stiamo vivendo: con questa iniziativa vogliamo quindi lanciare un segnale di rinascita e di speranza per gli abitanti del quartiere Forcella, a partire dalle fasce sociali più bisognose fino ai commercianti colpiti dagli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Saranno accesepomeriggio17.30 lenel quartiere. L’iniziativa è delladi. Le luci illumineranno fino al 6 gennaio l’intera via Tribunali dall’angolo di via Duomo fino all’ingresso dellaa pochi metri da Castel Capuano, via Concezio Muzy fino a piazza Enrico De Nicola e proseguirà lungo via Pietro Colletta. “Le luci natalizie servono ad illuminare i cuori delle persone prima ancora dei luoghi, in una fase così difficile come quella che stiamo vivendo: con questa iniziativa vogliamo quindi lanciare un segnale di rinascita e di speranza per gli abitanti del quartiere, a partire dfasce sociali più bisognose fino ai commercianti colpiti dagli ...

