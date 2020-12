La Ferrero ha acquisito la Eat Natural | marchio healthy snacks

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo ingresso nel gruppoche hala Eat, un’azienda leader di mercato per quanto riguarda il segmento degli: barrette di cereali, muesli tostato e granola di alta qualità, la cui base è in Gran Bretagna. Con l’operazione, il cui closing è in programma nei prossimi mesi, la multinazionale della Nutella L'articolo proviene da www.meteoweek.com.