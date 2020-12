La FCA UK lancia un sistema di registrazione temporaneo per le aziende crypto (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Financial Conduct Authority (FCA), il watchdog finanziario del Regno Unito, ha introdotto un regime di registrazione temporanea per le società crypto. Il regolatore ha divulgato queste informazioni tramite un avviso, sottolineando che questo sistema consentirebbe alle società crypto che avevano presentato domanda di registrazione prima del 15 dicembre di continuare le loro operazioni per sei mesi. Le aziende che non avevano presentato domanda dovranno restituire le valute digitali ai propri clienti e chiudere le operazioni entro il 10 gennaio 2021, secondo la FCA. Secondo l’avviso, l’ambito normativo della FCA si è ampliato a partire dal 10 gennaio 2020, portando la supervisione delle società crypto sotto la sua competenza. Dopo questa modifica, il watchdog ha ... Leggi su invezz (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Financial Conduct Authority (FCA), il watchdog finanziario del Regno Unito, ha introdotto un regime ditemporanea per le società. Il regolatore ha divulgato queste informazioni tramite un avviso, sottolineando che questoconsentirebbe alle societàche avevano presentato domanda diprima del 15 dicembre di continuare le loro operazioni per sei mesi. Leche non avevano presentato domanda dovranno restituire le valute digitali ai propri clienti e chiudere le operazioni entro il 10 gennaio 2021, secondo la FCA. Secondo l’avviso, l’ambito normativo della FCA si è ampliato a partire dal 10 gennaio 2020, portando la supervisione delle societàsotto la sua competenza. Dopo questa modifica, il watchdog ha ...

Ultime Notizie dalla rete : FCA lancia FCA, con Enel X e NewMotion, lancia “e-nterprise” Energia Oltre Con e-Shop l’auto si compra online

FCA ha dato il via a "e-Shop", un progetto di e-commerce che ... vettura o il proprio veicolo commerciale attingendo da tutta la gamma di modelli Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional.

