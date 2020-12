La drammatica truffa del decreto Ristori che esclude tante categorie in ginocchio (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Gianluigi Paragone. Più che decreto Ristori lo avrebbero dovuto chiamare decreto spera in dio, perché ormai questa vicenda dei Ristori sta diventando una lotteria: se la fortuna ti assiste allora pigli qualcosa. Quando eravamo piccoli al bar dell’oratorio prendevamo i boeri – non il Boeri dei vaccini petalosi, perché pure su quello sono riusciti a essere ridicoli – prendevamo i boeri del bar nella speranza di vincere altri boeri o altri premi.Anche con le mosse di Conte si scarta il decreto e si spera nella fortuna: chissà se piglio qualcosa. Chi intanto piglia è il suocero di Giuseppe Conte con la norma “salva furbetti-tassa di soggiorno” o nota anche come “norma salva suocero”, della quale il suocero del premier si è subito avvalso con effetto retroattivo.Così, per uno che piglia, tanti ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Gianluigi Paragone. Più chelo avrebbero dovuto chiamarespera in dio, perché ormai questa vicenda deista diventando una lotteria: se la fortuna ti assiste allora pigli qualcosa. Quando eravamo piccoli al bar dell’oratorio prendevamo i boeri – non il Boeri dei vaccini petalosi, perché pure su quello sono riusciti a essere ridicoli – prendevamo i boeri del bar nella speranza di vincere altri boeri o altri premi.Anche con le mosse di Conte si scarta ile si spera nella fortuna: chissà se piglio qualcosa. Chi intanto piglia è il suocero di Giuseppe Conte con la norma “salva furbetti-tassa di soggiorno” o nota anche come “norma salva suocero”, della quale il suocero del premier si è subito avvalso con effetto retroattivo.Così, per uno che piglia, tanti ...

