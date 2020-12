La concept car di Nissan che si guida col pensiero (sdraiati a pancia in giù) (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Nissan / Jb Choi)Il giovane designer Jb Choi dell’ArtCenter College of Design di Pasadena in California aveva presentato un progetto molto particolare per la propria tesi, una visione del futuro su un’ipotetica vettura elettrica del 2050 con a bordo tutta una serie di tecnologie innovative a partire dalla connessione tra il cervello del pilota e l’auto stessa. La sua Nissan Gtr-X ha raccolto così tanto interesse che si è realizzato un vero e proprio dummy a grandezza naturale. Con una forma a X e un bassissimo profilo (è alta appena 60 cm per 3 metri di lunghezza), questa concept car non è certo indicata a chi soffre di claustrofobia visto che vi si dovrà calare dentro mettendosi a pancia in giù, quasi incastonati all’interno. Non a caso, nella descrizione del progetto viene più volte citata la frase “indossare ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto:/ Jb Choi)Il giovane designer Jb Choi dell’ArtCenter College of Design di Pasadena in California aveva presentato un progetto molto particolare per la propria tesi, una visione del futuro su un’ipotetica vettura elettrica del 2050 con a bordo tutta una serie di tecnologie innovative a partire dalla connessione tra il cervello del pilota e l’auto stessa. La suaGtr-X ha raccolto così tanto interesse che si è realizzato un vero e proprio dummy a grandezza naturale. Con una forma a X e un bassissimo profilo (è alta appena 60 cm per 3 metri di lunghezza), questacar non è certo indicata a chi soffre di claustrofobia visto che vi si dovrà calare dentro mettendosi ain giù, quasi incastonati all’interno. Non a caso, nella descrizione del progetto viene più volte citata la frase “indossare ...

RValdemburg : Ferrari CascoRosso, concept visionario. Il designer Dejan Hristov ha immaginato una futuristica vettura del Cavall… - mondoenergia : #Auto #elettriche, obiettivo #ricarica in #dieci #minuti: batterie allo stato solido in arrivo su concept car Toyot… - emanuelearpini : Auto elettriche, obiettivo ricarica in 10 minuti: batterie allo stato solido in arrivo su concept car Toyota e Volk… - NPalmiotti : Auto elettriche, obiettivo ricarica in 10 minuti: batterie allo stato solido in arrivo su concept car Toyota e Volk… - MrPigna91 : Auto elettriche, obiettivo ricarica in 10 minuti: batterie allo stato solido in arrivo su concept car Toyota e Volk… -

Ultime Notizie dalla rete : concept car Automobile Awards, Renault Morphoz concept-car dell'anno Agenzia di stampa Italpress Italpress La concept car di Nissan che si guida col pensiero (sdraiati a pancia in giù)

Con una forma a X e un bassissimo profilo (è alta appena 60 cm per 3 metri di lunghezza), questa concept car non è certo indicata a chi soffre di claustrofobia visto che vi si dovrà calare dentro ...

Volkswagen ID.Buggy: la concept car non andrà in produzione

La Volkswagen ID.Buggy non si farà. Il futuristico modello per andare fuoristrada, presentato nel 2019 in versione concept, non andrà in produzione, nonostante quando si diceva nei mesi scorsi. L’ammi ...

Con una forma a X e un bassissimo profilo (è alta appena 60 cm per 3 metri di lunghezza), questa concept car non è certo indicata a chi soffre di claustrofobia visto che vi si dovrà calare dentro ...La Volkswagen ID.Buggy non si farà. Il futuristico modello per andare fuoristrada, presentato nel 2019 in versione concept, non andrà in produzione, nonostante quando si diceva nei mesi scorsi. L’ammi ...