La Commissione Europea ha autorizzato Google ad acquisire Fitbit (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giovedì Alphabet, la società che controlla Google, ha ricevuto l'autorizzazione della Commissione Europea all'acquisizione, per 2,1 miliardi di dollari (circa 1,8 miliardi di euro), di Fitbit, l'azienda produttrice di smartwatch, specializzata soprattutto in dispositivi che rilevano l'attività fisica. L'autorizzazione all'acquisizione

