La caviglia di Mertens fa crack | Napoli preoccupato | si teme lungo stop

Dries Mertens preoccupa il Napoli. La partita di San Siro è durata pochi minuti per il belga uscito intorno al 12' del primo tempo sostenuto da due uomini dello staff tecnico del Napoli tra le lacrime per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Inevitabili esami clinici nelle prossime ore per valutare l'esatta entità dell'infortunio, anche se la dinamica e le lacrime creano apprensione nell'ambiente partenopeo. Si teme che possano essere interessati anche i legamenti, in tal caso i tempi di recupero richiederebbero diverse settimane per il ritorno in campo. Sicuramente Rino Gattuso dovrà rinunciare al belga per la sfida di campionato al Maradona contro la Lazio in programma domenica sera alle ore 20.45. L' assenza del folletto belga si aggiungerò a quelle di Insigne ...

