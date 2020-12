«La Casa di Carta 5»: il balletto di Alicia Sierra svela un mega-spoiler (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le riprese della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta proseguono nel massimo riserbo, concedendo pochissimo agli spettatori curiosi di spiluccare qualche dettaglio in più su quello che vedremo. Insieme alle foto di Pedro Alonso, ossia Berlino, in Danimarca e all’annuncio dell’ingresso di Miguel Angel Silvestre e di Patrick Criado nel cast, l’unico spioncino dal quale è possibile sbirciare qualcosa della stagione che verrà (e che arriverà su Netflix nel 2021) sono i profili social dei protagonisti. Uno dei più attivi è quello dell’attrice Najwa Nimri, che presta il volto all’ispettrice Alicia Sierra, colpevole, però, di aver svelato un piccolo spoiler nel corso di una Stories sul suo profilo Instagram. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le riprese della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta proseguono nel massimo riserbo, concedendo pochissimo agli spettatori curiosi di spiluccare qualche dettaglio in più su quello che vedremo. Insieme alle foto di Pedro Alonso, ossia Berlino, in Danimarca e all’annuncio dell’ingresso di Miguel Angel Silvestre e di Patrick Criado nel cast, l’unico spioncino dal quale è possibile sbirciare qualcosa della stagione che verrà (e che arriverà su Netflix nel 2021) sono i profili social dei protagonisti. Uno dei più attivi è quello dell’attrice Najwa Nimri, che presta il volto all’ispettrice Alicia Sierra, colpevole, però, di aver svelato un piccolo spoiler nel corso di una Stories sul suo profilo Instagram.

