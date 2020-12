La campagna promozionale per il vaccino Covid partirà a gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - La campagna di comunicazione per il vaccino anti-Covid prenderà il via a gennaio, in coincidenza dell'inizio delle vaccinazioni. Secondo quanto apprende l'AGI, si stanno svolgendo le selezioni per le agenzie pubblicitarie. Si lavora su più fronti contemporaneamente e sul tavolo c'è la valutazione del progetto finale. I lavori sono in corso, dunque, e già nei prossimi giorni si dovrebbero avere maggiori dettagli. Di certo c'è che il concept della campagna è stato affidato all'architetto di fama mondiale, Stefano Boeri che, per convincere gli italiani a 'mostrare il braccio', è partito da un fiore: la primula. 'L'Italia rinasce con un fiore', è lo slogan scelto dall'archistar, e la primula sarà stampata sui depliant, sui totem informativi e inspirerà persino i padiglioni in cui verranno effettuate ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Ladi comunicazione per ilanti-prenderà il via a, in coincidenza dell'inizio delle vaccinazioni. Secondo quanto apprende l'AGI, si stanno svolgendo le selezioni per le agenzie pubblicitarie. Si lavora su più fronti contemporaneamente e sul tavolo c'è la valutazione del progetto finale. I lavori sono in corso, dunque, e già nei prossimi giorni si dovrebbero avere maggiori dettagli. Di certo c'è che il concept dellaè stato affidato all'architetto di fama mondiale, Stefano Boeri che, per convincere gli italiani a 'mostrare il braccio', è partito da un fiore: la primula. 'L'Italia rinasce con un fiore', è lo slogan scelto dall'archistar, e la primula sarà stampata sui depliant, sui totem informativi e inspirerà persino i padiglioni in cui verranno effettuate ...

