La campagna di vaccinazioni contro Covid partirà entro l' anno | assicura Locatelli

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - “Il vaccino sarà per gli italiani il più atteso regalo di Natale”. Lo sostiene Franco, il Presidente del Consiglio superiore di Sanità, che in un'intervista a La Stampache “dopo 48, massimo 72 ore dall'approvazione dell'Ema di quello Pfizer, prevista per il 23 dicembre, vi sarà l'approvazione della nostra agenzia regolatoria nazionale, Aifa, e potremo iniziare prima del nuovoladi vaccinazione”. E senza intoppi, perché “si sta facendo un lavoro molto attento e rigoroso di pianificazione della distribuzione e somministrazione”. “Il numero delle dosi che somministreremo – continua– sarà pari a quelle che riceveremo, prima dalla Pfizer, poi dalle altre aziende mano a mano che arriverle altre autorizzazioni. Ma posso ...