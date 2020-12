La baby gang adesso si scusa, ma non basta: i primi due bulli pentiti al processo (Di giovedì 17 dicembre 2020) ANCONA - 'scusate, abbiamo sbagliato. Non ci siamo resi conto del dolore che potevamo creare. Vogliamo cambiare vita, andare a scuola e poi lavorare'. Sono, in buona sostanza, le scuse presentate ieri ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020) ANCONA - 'te, abbiamo sbagliato. Non ci siamo resi conto del dolore che potevamo creare. Vogliamo cambiare vita, andare a scuola e poi lavorare'. Sono, in buona sostanza, le scuse presentate ieri ...

ANCONA - «Scusate, abbiamo sbagliato. Non ci siamo resi conto del dolore che potevamo creare. Vogliamo cambiare vita, andare a scuola e poi lavorare». Sono, in buona sostanza, ...

Nascondevano la droga in casa Inchiodati dal cane-investigatore

Ma non solo. Perché l’Arma sospetta persino che i ragazzi (due maggiorenni e un minorenne) possano essere collegati ai fatti delle ’baby gang’ che in estate si sono rese responsabili di aggressioni ...

