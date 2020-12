Kobe Bryant, la figlia Vanessa contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna, le tue pretese assurde» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vanessa Bryant contro la madre. Non ha finito di piangere la morte imprevista e accidentale del marito, la star del basket Kobe e della figlia maggiore Gianna, 13 anni, avvenuta il 26 gennaio 2020, che deve fronteggiare la peggiore delle liti familiari: madre contro figlia. Vanessa Bryant ha contro-querelato la madre, Sofia Laine, per le pretese che la donna avrebbe circa il mantenere il suo status. «Kobe mi aveva promesso che si sarebbe occupato di me tutta la vita. Dopo che è morto mia figlia mi ha messo alla porta» ha sintetizzato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020)la. Non ha finito di piangere laimprevista e accidentale del marito, la star del baskete dellamaggiore, 13 anni, avvenuta il 26 gennaio 2020, che deve fronteggiare la peggiore delle liti familiari:ha-querelato la, Sofia Laine, per leche la donna avrebbe circa il mantenere il suo status. «mi aveva promesso che si sarebbe occupato di me tutta la vita.che è morto miami ha messo alla porta» ha sintetizzato ...

