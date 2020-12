Kimen | da X Factor alla vita in tenda | un quartiere romano dona una casa al musicista

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Finisce a vivere in unaa causa della crisi del Covid, ilgliuna. È una storia a lieto fine e solidarietà quella diFarias, artista polistrumentista argentino, diventato celebre nel 2009 per la sua partecipazione a Xinsieme al gruppo “Farias” e che da circa due decenni gira l’Italia facendo musica. A raccontare la sua storia è la testata locale VignaClaraBlog. Il 50enne, come molti, è rimasto vittima della crisi generata della pandemia e per quasi un anno ha vissuto nella riserva naturale dell’Insugherata, al confine con via Cortina d’Ampezzo, nella zona Nord di Roma., indiano Cewen nato nella Valle dei Lupi in Argentina e da oltre 20 anni nel nostro Paese, non si è perso mai d’animo e in compagnia di Gipsy, il suo ...