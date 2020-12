Kate Middleton, la cartolina di Natale 2020: Louis ruba la scena a tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente Kate Middleton e William hanno condiviso ufficialmente la loro cartolina di Natale 2020 dopo che un fan l’aveva pubblicata in anticipo sui social, rovinando così l’effetto sorpresa. Comunque la foto per Natale 2020 è tenerissima e ha un protagonista indiscusso, il Principino Louis, il più piccolo dei figli dei Duchi di Cambridge, che ruba la scena a tutti e diventa la vera superstar della famiglia. È dura per il George, 7 anni, che prima ha dovuto “combattere” con la sorella Charlotte e i suoi modi da perfetta Principessina che imitava alla perfezione la bisnonna, la Regina Elisabetta, e ora deve vedersela col fratellino Louis (2 anni), per altro sempre più simile a lui, che ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmentee William hanno condiviso ufficialmente la lorodidopo che un fan l’aveva pubblicata in anticipo sui social, rovinando così l’effetto sorpresa. Comunque la foto perè tenerissima e ha un protagonista indiscusso, il Principino, il più piccolo dei figli dei Duchi di Cambridge, chelae diventa la vera superstar della famiglia. È dura per il George, 7 anni, che prima ha dovuto “combattere” con la sorella Charlotte e i suoi modi da perfetta Principessina che imitava alla perfezione la bisnonna, la Regina Elisabetta, e ora deve vedersela col fratellino(2 anni), per altro sempre più simile a lui, che ...

