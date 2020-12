Kate Middleton: ecco come ha fatto piangere tutta l’Inghilterra (Di giovedì 17 dicembre 2020) Kate Middleton ha fatto piangere i sudditi. Grandi e piccoli. Uomini e donne. Lo ha fatto con un video, diffuso sull’account Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge, realizzato per ringraziare il popolo britannico in questo periodo storico davvero difficile. Kate Middleton e il video commovente per i sudditi Un filmato che mescola le immagini dei lavoratori impegnati nella lotta contro il Covid-19 con le voci del Duca e della Duchessa di Cambridge in sottofondo. Voci che recitano un poema natalizio, rime comprese, in cui si esalta il senso di unità e di collaborazione. Leggi su amica (Di giovedì 17 dicembre 2020)hai sudditi. Grandi e piccoli. Uomini e donne. Lo hacon un video, diffuso sull’account Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge, realizzato per ringraziare il popolo britannico in questo periodo storico davvero difficile.e il video commovente per i sudditi Un filmato che mescola le immagini dei lavoratori impegnati nella lotta contro il Covid-19 con le voci del Duca e della Duchessa di Cambridge in sottofondo. Voci che recitano un poema natalizio, rime comprese, in cui si esalta il senso di unità e di collaborazione.

fateicattivi : @TheManOfMarch Io mi in amoro ogni settimana di Kate Middleton, e spesso facciamo sesso insieme, ma non l'ho mai incontrata. - SaCe86 : Pippa Middleton irriconoscibile: ecco come si è ridotta la sorella di Kate - peppesava : RT @Ragusanews: Kate Middleton e Pippa: le sorelle che hanno conquistato la Royal Family - Ragusanews : Kate Middleton e Pippa: le sorelle che hanno conquistato la Royal Family - sicilianfae : Ho visto un Q&A di Kate Middleton. E' fatta di sole, altrimenti non si spiega. -