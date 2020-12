Juventus, Szczesny lancia l’allarme: “Troppi pareggi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Wojciech Szczesny bacchetta i suoi compagni dopo l’ennesimo pareggio ottenuto dalla Juventus in campionato. Il portiere, protagonista nel match di ieri sera, ha voluto strigliare la squadra tramite i microfoni di Sky Sport. L’analisi del calciatore polacco è un chiaro riferimento alle altre concorrenti del campionato che stanno dimostrando, come dichiarato anche da Pirlo, di avere più determinazione durante le gare. Juventus: le parole di Szczesny “Potevamo fare meglio, anche se con l’Atalanta sono sempre partite sporche. Quando hai 4/5 palle gol devi segnare, ma faccio i complimenti a Gollini. Leggi anche:Juventus Atalanta, Pirlo: “Pecchiamo di leggerezza. Non era la partita di Kulusevksi” Sono sempre due punti persi, qua si lotta sempre per vincere. Abbiamo fatto già ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Wojciechbacchetta i suoi compagni dopo l’ennesimoo ottenuto dallain campionato. Il portiere, protagonista nel match di ieri sera, ha voluto strigliare la squadra tramite i microfoni di Sky Sport. L’analisi del calciatore polacco è un chiaro riferimento alle altre concorrenti del campionato che stanno dimostrando, come dichiarato anche da Pirlo, di avere più determinazione durante le gare.: le parole di“Potevamo fare meglio, anche se con l’Atalanta sono sempre partite sporche. Quando hai 4/5 palle gol devi segnare, ma faccio i complimenti a Gollini. Leggi anche:Atalanta, Pirlo: “Pecchiamo di leggerezza. Non era la partita di Kulusevksi” Sono sempre due punti persi, qua si lotta sempre per vincere. Abbiamo fatto già ...

