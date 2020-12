Juventus, Szczesny : “È mancata la giusta cattiveria, Gollini ha salvato il risultato. Scudetto? Sarà un campionato tosto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'analisi di Wojciech Szczesny dopo il pareggio casalingo della Juventus nella sfida contro l'Atalanta.VIDEO Juventus-Atalanta: il Papu Gomez canta l’inno bianconero all’Allianz StadiumIl portiere polacco della compagine bianconera, nel corso dell'intervista rilasciata a Juventus TV, ha commentato il pari ottenuto dai suoi nel match contro i bergamaschi. Resta l'amaro in bocca per gli uomini di Andrea Pirlo che avrebbero potuto portare a casa l'intera posta in palio, se solo Cristiano Ronaldo non avesse fallito un calcio di rigore. il pareggio di ieri sera in campionato contro l'Atalanta. Nella gara dell'Allianz Stadium uno dei protagonisti è stato lo stesso Szczesny che in più occasioni ha compiuto interventi davvero chiave che hanno salvato il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'analisi di Wojciechdopo il pareggio casalingo dellanella sfida contro l'Atalanta.VIDEO-Atalanta: il Papu Gomez canta l’inno bianconero all’Allianz StadiumIl portiere polacco della compagine bianconera, nel corso dell'intervista rilasciata aTV, ha commentato il pari ottenuto dai suoi nel match contro i bergamaschi. Resta l'amaro in bocca per gli uomini di Andrea Pirlo che avrebbero potuto portare a casa l'intera posta in palio, se solo Cristiano Ronaldo non avesse fallito un calcio di rigore. il pareggio di ieri sera incontro l'Atalanta. Nella gara dell'Allianz Stadium uno dei protagonisti è stato lo stessoche in più occasioni ha compiuto interventi davvero chiave che hannoil ...

