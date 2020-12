Juventus | i sogni di Dybala | “Prima la Champions | poi il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Paulo, protagonista di un inizio di stagione non brillante con la maglia della, ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Junior Reporter. Tra il sogno di arrivare alla Juve e il suo ribadito amore verso la Vecchia Signora, ha parlato degli obiettivi della squadra: «I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa». Poi riguardo i suoiha continuato: «Il sogno che voglio realizzare da calciatore? Sono due. Uno poter vincere la, ovviamente con la Juve e l’altro poter vincere ilcon l’Argentina». SportFace.