Juventus | critiche a Ronaldo dopo il pari | “Raccomandato”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è rimasto in campo fino al termine di-Atalanta: la scelta di Pirlo ha fatto arrabbiare l’opinionista Damascelli Ladi Andrea Pirlo è tornata ad incepparsi in campionato contro l’Atalanta, prima gara della stagione in cui Cristianoha deluso le aspettative. L’asso portoghese per la seconda volta non ha segnato in serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.