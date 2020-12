Juventus-Atalanta, Gollini spiazza CR7: l’ex Palermo Sorrentino e quel messaggio su Instagram (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uno a uno, è questo il risultato finale di Juventus-Atalanta.Ad aprire le marcature al 29' ci ha pensato Federico Chiesa, con una prodezza a giro, dai venti metri, che batte l'estremo difensore della "dea". Nella ripresa i bergamaschi trovano il pari con Freuler, che al 57' dai quindici metri insacca la sfera, sulla testa di Szczesny e porta le due squadre sull'1-1. Al 61' rigore per la Juventus, dal dischetto Cristiano Ronaldo, ipnotizzato dall'estremo difensore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, che è riuscito a parare il tiro dagli undici metri allo specialista CR7, mettendo al sicuro il risultato finale di 1-1 ed entrando direttamente nella storia.Chi, al termine della sfida dell'Allianz Stadium, si è complimentato con il portiere classe '95 - originario di Bologna - è stato l'ex ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uno a uno, è questo il risultato finale di.Ad aprire le marcature al 29' ci ha pensato Federico Chiesa, con una prodezza a giro, dai venti metri, che batte l'estremo difensore della "dea". Nella ripresa i bergamaschi trovano il pari con Freuler, che al 57' dai quindici metri insacca la sfera, sulla testa di Szczesny e porta le due squadre sull'1-1. Al 61' rigore per la, dal dischetto Cristiano Ronaldo, ipnotizzato dall'estremo difensore dell', Pierluigi, che è riuscito a parare il tiro dagli undici metri allo specialista CR7, mettendo al sicuro il risultato finale di 1-1 ed entrando direttamente nella storia.Chi, al termine della sfida dell'Allianz Stadium, si è complimentato con il portiere classe '95 - originario di Bologna - è stato l'ex ...

