JUST DANCE 2021 | Disponibile la nuova Stagione

Ubisoft annuncia Once Upon a DANCE, la prima Stagione di JUST DANCE 2021, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre*. La Stagione includerà un aggiornamento con una serie di nuovi contenuti gratuiti, tra cui canzoni aggiuntive per un periodo limitato e contest online, oltre ad alcuni brani iconici ed esclusivi accessibili solo tramite JUST DANCE Unlimited, il servizio in streaming di DANCE-on-demand. La Stagione Once Upon a DANCE offre un'esperienza davvero incantevole che saprà conquistare tutti i giocatori. Tra lo spirito festivo e la magia delle favole che hanno cullato la nostra infanzia, è arrivato il momento di festeggiare e ballare con i propri cari.

Ubisoft annuncia Once Upon a Dance, la prima stagione di Just Dance 2021, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre*. La stagione includerà un aggiornamento con una ...

Le classifiche italiane di vendita della Week 49. Just Dance 2021 entra in classifica

Di seguito trovate le classifiche di vendita combined relative alla week 49 fornite da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data), promosso dalla federazione europea ...

Le classifiche italiane di vendita della Week 49. Just Dance 2021 entra in classifica

Di seguito trovate le classifiche di vendita combined relative alla week 49 fornite da B2Boost nell'ambito del progetto GSD (Game Sales Data), promosso dalla federazione europea ...