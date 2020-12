Julia Hart | su I’m your Woman | “Do voce a donne e afroamericani perché paghiamo noi il sogno americano

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Intervista ae Arinzé Kene, regista e attore di I'm, in cui Rachel Brosnahan è una donna degli anni '70, moglie di un criminale, che lotta per la sua vita. Dopo l'anteprima mondiale all'AFI Fest 2020, è ora su Amazon Prime Video I'm, quarta pellicola di, con protagonista una strepitosa Rachel Brosnahan, che abbandona i toni brillanti della serie tv grazie a cui è diventata celebre, La fantastica signora Maisel, per abbracciare un caleidoscopio di stati d'animo appartenenti a un registro prevalentemente drammatico. Siamo nell'America degli anni '70: Rachel Brosnahan è Jean, casalinga apparentemente non disperata, moglie di Eddie (Bill Heck), che si presenta come bello, ricco e sicuro di sé. In realtà i bei ...