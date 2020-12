Italia zona rossa: ecco le possibili date dei blocchi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo si prepara a definire la strategia per la chiusura del periodo natalizio. Scongiurato, a quanto pare, il blocco totale 24 dicembre-6 gennaio, così come il blocco del weekend 19-20 dicembre. Nelle prossime ore si definirà il quadro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo si prepara a definire la strategia per la chiusura del periodo natalizio. Scongiurato, a quanto pare, il blocco totale 24 dicembre-6 gennaio, così come il blocco del weekend 19-20 dicembre. Nelle prossime ore si definirà il quadro. L'articolo .

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - fanpage : ?? Zona Rossa a Natale Stop dal 24 al 3 gennaio. Escluso il lockdown il giorno dell’Epifania. #17dicembre - swamilee : Com'è cominciata: Faremo zona rossa o arancione in tutta Italia dal 20 al 7 per evitare una strage e cominciare al… - alfreaudi : Arriva il lockdown durante le Feste. L'ultima cattiveria di Conte: colpisce il nostro Natale -