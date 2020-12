Italia zona rossa a Natale: visite a parenti, amici, negozi. Cosa si potrà fare e cosa no (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia zona rossa a Natale, cosa si potrà fare cosa no Nel tira e molla sulle misure che dovrebbero regolere spostamenti e aperture durante i giorni festivi, l’ipotesi più plausibile è quella dell’istituzione di una zona rossa “a scacchiera”, in vigore cioè solo nei giorni più caldi: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al primo gennaio e infine il 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Ma cosa si potrà fare e cosa no in quei giorni in cui l’Italia diventerà zona rossa? Le misure saranno quelle previste fino ad adesso per le ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)sino Nel tira e molla sulle misure che dovrebbero regolere spostamenti e aperture durante i giorni festivi, l’ipotesi più plausibile è quella dell’istituzione di una“a scacchiera”, in vigore cioè solo nei giorni più caldi: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al primo gennaio e infine il 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Masino in quei giorni in cui l’diventerà? Le misure saranno quelle previste fino ad adesso per le ...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - SkyTG24 : Zona rossa in tutta Italia a Natale, Zaia la invoca in accordo con Boccia e Speranza - GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - F_Lupi : RT @pbecchi: La cosa che più mi sconforta di questo secondo lockdown è che ce lo siamo fatto imporre da Angela Merkel. Alla fine tutta l’I… - ritornoalfutur2 : RT @alessiomagno1: Governatore Zaia: “Se il governo non istituisce la zona rossa in tutta Italia in Veneto la faccio io”. Domanda: ma Zaia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Covid, Italia zona rossa a Natale. Ma il premier Conte vuole delle deroghe Corriere della Sera Covid, governo orientato verso la zona rossa

Il governo è orientato ad assumere "misure più dure e restrittive" per contrastare i contagi dal Covid in Italia sotto Natale, tra le quali non si esclude una zona rossa" per tutto il Paese nei giorni ...

Coronavirus, 74 milioni di casi al mondo: nuovo picco negli Usa | In Italia 8 giorni di zona rossa per le feste

Il numero di contagi da coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Usa restano il Paese ...

Il governo è orientato ad assumere "misure più dure e restrittive" per contrastare i contagi dal Covid in Italia sotto Natale, tra le quali non si esclude una zona rossa" per tutto il Paese nei giorni ...Il numero di contagi da coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Usa restano il Paese ...