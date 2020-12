Italia zona rossa a Natale, stretta almeno fino al 3 gennaio. La decisione del governo slitta a domani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia in lockdown totale dal 24 dicembre fino al 6 gennaio oppure, più probabilmente, una zona rossa nazionale (tutti obbligati a restare a casa, negozi e ristoranti chiusi) che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020)in lockdown totale dal 24 dicembreal 6oppure, più probabilmente, unanazionale (tutti obbligati a restare a casa, negozi e ristoranti chiusi) che...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - fanpage : ?? Zona Rossa a Natale Stop dal 24 al 3 gennaio. Escluso il lockdown il giorno dell’Epifania. #17dicembre - Storace : Durissimo #Bechis contro la cattiveria del premier #Conte per #Natale - UNDMofficial : New post: Bassetti su Italia zona rossa a Natale: “Manca coerenza a livello decisionale, ecco perchè…” -