Italia zona rossa a Natale, la date di chiusura di bar e negozi: il calendario per lo shopping (Di giovedì 17 dicembre 2020) Di giorno in giorno si è arrivati a oggi, quando le decisioni non potranno più essere rinviate. L'Italia va verso un mini-lockdown delle feste: per 8 giorni giù le serrande...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - fanpage : ?? Zona Rossa a Natale Stop dal 24 al 3 gennaio. Escluso il lockdown il giorno dell’Epifania. #17dicembre - Adnkronos : Italia #zonarossa a #Natale, oggi vertice per misure - globalistIT : -