Italia zona rossa a Natale | Bassetti | “Scelta incomprensibile”

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - fanpage : ?? Zona Rossa a Natale Stop dal 24 al 3 gennaio. Escluso il lockdown il giorno dell’Epifania. #17dicembre - tuttosport : Natale e Capodanno, tutta Italia zona rossa: regole e divieti del nuovo Dpcm - francescagraz1 : Italia zona rossa a Natale, 8 giorni di lockdown: ma Conte vuole un ‘piano B’ - itsmartinax : È una bastardata mettere zona rossa tutta l’Italia durante le feste -

Dpcm Natale: per scongiurare il rischio di un aumento dei contagi, il Governo sta valutando un nuovo dpcm con misure restrittive in vista delle feste.Si resta ancora in attesa di sapere come gli Italiani potranno trascorrere le ormai imminenti vacanze di Natale. I dettagli potrebbero essere resi noti proprio nelle prossime ore, e sembra confermata ...